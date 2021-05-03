Автоледи из Приморья «заказала» в Интернете водительское удостоверение

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Лишенная водительского удостоверения жительница Приморья не стала отчаиваться и решила свою проблему незаконным путем. В сети Интернет по объявлению 26-летняя девушка заказала себе новые «права». Однако надолго их не хватило – во Владивостоке сотрудники ДПС, остановившие автоледи, засомневались в подлинности документа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Еще в феврале 2021 в районе улицы Спортивная инспекторы остановили для проверки документов девушку за рулем автомобиля марки Suzuki Jimny. Рулевая водительское удостоверение предоставила, однако его подлинность вызвала у сотрудников сомнения. С помощью информационно-поискового учета полицейские выяснили, что предъявленный документ – подделка, не соответствующая заявленному образцу.

Во время проверки выяснилось, что еще в августе 2020 года 26-летнюю жительницу Находки лишили права управлять транспортным средством за пьяную езду. Девушка не отчаялась и виртуозно вышла из ситуации – через Интернет она заказала себе новое водительское удостоверение и ездила по нему до приезда во Владивосток.

За то, что девушка двигалась на автомобиле без ВУ, ей назначали наказание в виде ста часов обязательных работ. Что касается поддельных документов, здесь ситуация сложнее. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Теперь предприимчивая автоледи может лишиться свободы на срок до одного года.

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