Коронавирус отступает. В Приморье количество заразившихся становится все меньше

Не удалось справиться с недугом 715 жителям Приморья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество подхвативших смертельный коронавирус в Приморье становится с каждым днем все меньше. Только за последние сутки в регионе COVID-19 заболели 25 человек. Такие данные опубликовал краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, по данным на понедельник, 3 мая, общее число заболевших в Приморье сейчас насчитывает 43 613 человек. Из них побороть болезнь удалось 40 983 приморцам. Специалисты провели в регионе 977 206 тестов, а прививку получили 104 335 пациента.

Не удалось справиться с недугом 715 жителям Приморья.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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