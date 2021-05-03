«Вытащили мальчика прямо из под колес»: в Приморье пьяный водитель сбил ребенка

Фото: instagram.com/dpscontrol

В Приморье произошла авария с участием малолетнего. На придомовой территории легковой автомобиль под управлением мужчины сбил ребенка. По предварительной информации, водитель был пьян.

Инцидент произошел в воскресенье в маленьком городе Фокино. В районе дома по улице Тихонова, 7, по придомовой территории, двигался легковой автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Из подъезда в этот момент вышел ребенок, который стал переходить узкую дорогу от крыльца до детской площадки. По каким-то причинам водитель иномарки не заметил маленького пешехода и буквально наехал на мальчика, когда тот уже почти перешел на другую сторону дороги.

Под правое колесо легковушки попали джинсы ребенка. Штаны буквально намотала на колесо, и ребенок, потеряв равновесие, упал на дорогу. Машина протащила мальчика пару метров.

Неравнодушные приморцы, оказавшиеся в момент происшествия неподалеку, мгновенно подбежали к машине и остановили транспорт, «выдернув» оттуда водителя. К слову, мужчина был пьян, вместе с ним была женщина-пассажир, от которой также доносился запах алкоголя.

Сначала водитель пытался сбежать, но очевидцы не дали ему это сделать.

- Водитель был в сильном алкогольном опьянении и хотел скрыться с места ДТП, спасибо людям, которые помогли вытащить ребёнка из под колёс и не дали ему уехать, погнув ключ, - рассказали свидетели разыгравшейся истории.

Мальчика подоспевшие на помощь мужчины буквально вытащили из под колес. На место аварии сразу же прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Предварительно известно, что ребенок получил травму ноги.

Теперь в случившемся предстоит разбираться сотрудника полиции.

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