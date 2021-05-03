В Приморье пропал подросток

Фото: instagram.com/primpoisk25

В Приморье разыскивают без вести пропавшего подростка. Об этом сообщается на странице паблика «ПримПоиск» в Инстаграм.

Известно, что 17-летний Андрей Кузнецов, родом из поселка Ярославский, Хорольський район. 27 апреля парень ушел из общежития автомобильно-технического колледжа в Уссурийске, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид парню 16-18 лет, рост около 160-165 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, коротко стриженные. Во что одет был парень – неизвестно.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, волонтеры просят обращаться по телефонам:

8 (42347) 2-12-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольському району или 102 – полиция

8 914 721 22 32 – волонтёры.

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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