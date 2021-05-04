Перекрытие дорог на 4 мая 2021 года: названо время ограничения движения

Рассказываем, какие улицы перекроют сегодня. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus

На календаре уже 4 мая, а это значит самое время активных репетиций парада, который посвящен 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Разумеется, тренировки военных станут причиной ограничения движения на центральных улицах города. Более того, на этих же участках введен временный запрет на парковку.

Так, очередное перекрытие дороги намечено на вторник, 4 мая. Участники парада запланировали дневную репетицию. Она начнется в 10:00 и продлится вплоть до 12:00.

Как сообщают в пресс-службе администрации Владивостока, в течение этих двух часов по некоторым центральным улицам города будет временно ограничено движение и парковка. Заранее изучите список, чтоб не оказаться в неприятной ситуации.

БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ С 10:00 ДО 12:00

- Корабельной Набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1);

- Светланскому переулку (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);

- Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

- 1-й Морской (от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской);

- Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

- Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Кстати, не стоит паниковать, ведь объехать перекрытые участки дорог можно по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

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