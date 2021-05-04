«Убил кормилицу»: во Владивостоке в результате ДТП грузовик «положили на лопатки»

На снимке результата аварии. Фото: instagram/dps.control

Занятные кадры появились на просторах интернета. Как сообщает автор поста, сделаны они были 3 мая во Владивостоке в районе дома №27 по Днепровской улице. Правда, судя по фото, участник аварии – одно транспортное средство, зато какое.

- Кто-то положил грузовик на лопатки, - пишет автор поста.

И действительно, машина лежала на «спине». Но что именно способствовало такому маневру – непонятно. Приморцы принялись активно обсуждать ДТП. «Виртуоз вождения», «по навигатору ехал», «убил кормилицу», «с рулем нужно аккуратно» - пишут дальневосточники.

Вместе с тем, по словам одного из очевидцев – мужчина просто не поставил грузовик на ручник, в результате чего тот покатился с косогора. Как результат - грузовик на лопатках.

К счастью, информации о том, что кто-то в результате аварии пострадал, не поступало.

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