Праздник Весны и Труда «Восточный Порт» отметил массовым озеленением угольного комплекса

Масштабное озеленение производственной площадки Третьей очереди специализированного угольного комплекса и прилегающей к ней территории проведёт компания АО «Восточный Порт» в рамках традиционного эколого-просветительского проекта «Экомарафон» в 2021 году. Всего на площади свыше 5 000 квадратных метров планируется высадить более 400 саженцев декоративного кустарника и около 700 елей – целый хвойный лес!

Первые массовые посадки елей и краснолистного пузыреплодника портовики и волонтёры Фонда «Восточный Порт» провели 1 мая, в праздник Весны и Труда. Стараниями энтузиастов молодые саженцы украсили не только пустырь на границе специализированного угольного терминала и площадку около стелы «Восточный Порт», но и территорию православного храма Живоначальной Троицы в посёлке Береговом. Все растения заранее были прижиты в теплицах и периодически подкармливались удобрениями в специальных горшках, что на порядок повысило их жизнестойкость.

В текущем году 7-й сезон «Экомарафона» стартовал уже в первых числах марта – компания «Восточный Порт» присоединилась к масштабному всекраевому субботнику, инициированному губернатором Приморья. К первой «большой весенней уборке» в Порту подошли с размахом – для чистки магистралей микрорайона Врангель была направлена современная пылеуборочная техника предприятия. В то же время работники Порта и волонтёры Фонда «Восточный Порт» при активной поддержке местных жителей привели в порядок общественные места микрорайона. Мероприятия «Экомарафона» в апреле продолжила серия субботников, приуроченных к 50-летнему юбилею Всесоюзной ударной комсомольской стройки - Восточный Порт. В одном из них принял непосредственное участие глава края Олег Кожемяко.

– «Экомарафон» – это добрая традиция для нашего Порта, его сотрудников и жителей Врангеля. Во время подготовки данной акции планируются и проводятся масштабные мероприятия, которые включают в себя не только посадку тех или иных культур, но и уборку пляжей, других территорий общественного значения не только во Врангеле, но и в самой Находке, – отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – Главной целью «Экомарафона» является привлечение, в первую очередь молодёжи, к охране окружающей среды и её приумножению. Поэтому все вместе, я уверена, мы сделаем лучше и красивее нашу малую родину.