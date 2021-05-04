«Созданы более 100 лет назад»: старинные монеты и дериваты животных пытались вывезти из Владивостока

Чемоданом мужчины заинтересовались во время таможенного досмотра. Фото: Дальневосточное таможенное управление

Сотрудники аэропорта Владивостока вместе с сотрудниками таможни нашли в чемодане гражданина Республики Корея настоящий клад. Мужчина, который планировал вылететь в Сеул, прихватил с собой 23 старинные монеты и дериваты животных. Пассажиром заинтересовались в ходе таможенного контроля. Оказалось, что монеты отчеканены в период с 1763 по 1788 годы. А найденные дериваты животных – мускус кабарги и желчь медведя – вес 168 граммов.

23 старинные монеты. Фото: Дальневосточное таможенное управление

- Вывозимые товары подпадают под установленные таможенным законодательством запреты и ограничения и подлежат обязательному декларированию – рассказывает Вадим Камаев, начальник отдела специальных таможенных процедур № 1 таможенного поста аэропорт Владивосток. - Кроме того, монеты, созданные 100 лет назад и более, можно вывозить из страны только при наличии разрешительных документов Министерства культуры России, а предметы животного происхождения - при наличии сертификата Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, свидетельствующего, что все предметы фауны приобретены легально и такой вывоз не угрожает выживанию вида.

Дериваты животных отправлены на экспертизу. Фото: Дальневосточное таможенное управление

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления отмечают, что все товары уже изъяты, чтобы провести необходимую экспертизу. А уже по ее результатам будет принято решение о возбуждении дела – административного или уголовного.

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