«Мир! Май! Мидии!»: ежегодный гастрономический фестиваль стартует 13 мая

С 13 по 30 мая во Владивостоке и ряде городов региона пройдет ежегодный Фестиваль мидий. Именно в мае дальневосточный моллюск готовится к нересту, набирает вес и максимальный объём полезных элементов, и это лучший момент для подачи деликатеса на стол. В течение двух недель насыщенные сочные мидии можно будет отведать в ресторанах-участниках по специальной цене. Завершится фестиваль двухдневным городским праздником “МидияСаммит” на набережной Спортивной гавани Владивостока.

В ресторанах

Свежая приморская мидия уникальна на вкус и по составу. Шефы уверяют, что здешние мидии содержат больше йода и минеральных солей и своими вкусовыми качествами способны покорить самых требовательных гурманов. Во время фестиваля рестораны будут предлагать гостям тихоокеанские мидии в соусе — по единой для всех участников цене: МиниМидии 300 г — 350 руб. и МидиМидии 500 г — 550 руб., а также массу других блюд «вокруг мидий».

Фестиваль мидий пройдет в двух форматах — в формате ресторанного фестиваля и в формате городского праздника. В ресторанном фестивале примут участие уже знакомые гостям заведения, а также новые рестораны Приморского края. Кроме того, мы рассчитываем, что к нам присоединятся рестораны из других регионов, пока не скажем откуда, но мы ведем переговоры, — рассказала руководитель отдела событийного маркетинга проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Галина Цесарская.

Фото: Вячеслав Фурашов

В этом году шефы ресторанов-участников сделают акцент на приготовление новых уникальных соусов, которые займут своё место в классическом ряду соусов к мидиям (томатный, сырный, сливочный, том-ям).

В городе

Завершится фестиваль двухдневным городским праздником на набережной Спортивной гавани Владивостока 29-30 мая. «МидияСаммит»(0+) символизирует начало теплого сезона, открытие террас и проходит под бодрым весенним девизом «Мир! Май! Мидии!». В программе: кулинарные мастер-классы от шефов, презентации и дегустации продуктов, лекции, встречи на самом оживленном мидийном фудкорте. Участники фудкорта — и популярные рестораны Владивостока, и «народный» street food (например, хитом «МидияСаммита-2019» стала шаурма с тихоокеанской мидией!).

Ещё 3 года назад приморцы считали мидии морским «сорняком». Несмотря на скептическое отношение, мы в 2018 г. провели первый Фестиваль и открыли людям вкус и качество свежих фермерских мидий. С тех пор молодые тихоокеанские мидии стали культовым продуктом региона наравне с гребешком, а Фестиваль мидий — самый ожидаемым гастрономическим праздником весны. Сегодня в Приморье мидии готовят дома, едят в ресторанах, а морские фермы поставляют продукт и в другие регионы страны, — отмечает руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяна Заречнева.

Организатором фестиваля выступил проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Городской праздник «МидияСаммит» пройдет в рамках Тихоокеанского туристского форума, стратегический партнер — мероприятия Туристско-информационный центр Приморского края.

Фестиваль мидий входит в цикл мероприятий, представленных в Концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021—2025 гг.

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте и в Instagram аккаунтах @prf.festivals и @pacificrussiafoodie.