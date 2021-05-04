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Общество4 мая 2021 4:27

Школа Приморья практиковала не теми «мертвыми душами» и попала под следствие

Преступную схему раскрыли сотрудники прокуратуры во время проведения проверки
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Прокуратура Уссурийска провела проверку законности расходования бюджетных средств в одной из школ города. Как оказалось, «надзорное» ведомство приступило к работе после обращения источника, который, собственно, и дал наводку, показав пальцем на образовательной учреждение. Позже выяснится, что не зря и не беспочвенно.

- Установлено, что в 2018 году на работу в образовательное учреждение якобы принят лаборант. Фактически трудовую функцию женщина не выполняла, на работу не являлась, заработную плату не получала, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Согласно бухгалтерской документации, а также банковским сведениям за невыполненную трудовую функцию в период с 2018 по 2020 годы она получила вознаграждение в размере около 270 тысяч рублей.

Более того, по такой же схеме в школе были трудоустроены еще несколько человек. «Невидимки» по документам работали в категориях обслуживающего и вспомогательного персонала.

После того, как все подозрения подтвердились, прокуратура направила материалы дела в СК. Те в свою очередь возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере». Расследование прокуратура взяла под личный контроль.

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