В Шанхае стартовала Общенациональная кампания по стимулированию потребления и шопинг-фестиваль Double Five

1 мая вечером в Шанхайском выставочном центре прошла церемония старта акции под названием «Всекитайский месяц стимулирования потребления 2021 года и шанхайский шопинг-фестиваль Double Five», организованная совместно Министерством коммерции КНР, Медиакорпорацией Китая и народным правительством Шанхая.

Замначальника Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в своем выступлении на церемонии открытия подчеркнул, что мощные потребительские возможности на протяжении многих лет выступают главной движущей силой для экономического роста КНР. Медиакорпорация Китая прилагает активные усилия и применяет различные способы для содействия восстановлению потребления и спроса и высвобождению потенциала, способствуя формированию новой модели развития. В прошлом году Медиакорпорация Китая и Министерство коммерции КНР впервые совместно провели акцию «Всекитайский месяц стимулирования потребления», что значительно повысило доверие потребителей в на фоне эпидемии COVID-19. В новом сезоне потребления Медиакорпорация Китая будет и далее, используя свою коммуникационную мощь в качестве одного из ведущих СМИ мирового уровня, повышать влияние и роль акции, и способствовать развитию Шанхая как центра потребления международного уровня.

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао на церемонии открытия заявил, что Министерство коммерции КНР и другие пять ведомств на уровне министров совместно решили организовать Всекитайский месяц по стимулированию потребления 2021 года, чтобы пробудить активность рынка, раскрыть потенциал и укрепить позитивные тенденции потребления. В ходе акции будут организованы более 1300 мероприятий в разных городах и районах страны.

Мэр Шанхая Гун Чжэн в своем выступлении искренне приветствовал и пригласил потребителей со всего мира в Шанхай, чтобы испытать разные мероприятия и ощутить очарование мегаполиса, поделиться огромным потенциалом потребительского рынка Китая и Шанхая.

Согласно официальной статистике, общая сумма потребительских платежей за 2 часа (с 20:00 до 22:00 1 мая) в Шанхае, совместно предоставленная China UnionPay, Alipay и WeChat Pay, превысила 2 миллиарда юаней. Напомним, что во время 1-го фестиваля Double Five для того, чтобы преодолеть отметку в 2 миллиарда юаней, потребителям понадобилось почти на час больше времени - 2 часа 57 минут.