Темы-лидеры апрельских интернет обращений к власти: дороги, ЖКХ, медицина

Центр Управления Регионом Приморского края (ЦУР) совместно с правительством региона продолжают работать с жалобами и обращениями, которые поступают от жителей края в социальные сети и через Госуслуги. По словам заместителя руководителя приморского ЦУР Полины Степаненко, они совместно с правительством фиксируют и анализируют все входящие сообщения через круглосуточную систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» (ИМ).

«Все обращения уходят в профильные ведомства или муниципалитеты, где их принимают в работу и стараются решить оперативно», - рассказала замруководителя ЦУР.

За прошедший месяц в ЦУР зашло 3 158 обращений. По восьми основным направлениям в ИМ было зафиксировано и обработано 2 343. Все обращения делятся на порядка тридцати тем, из которых восемь основных: здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, ЖКХ, дороги, твердые коммунальные отходы и социальная защита. Также есть обращения, которые попадают в категорию «другое».

Как и в марте чаще всего людей волнуют плохие дороги. Сфера ЖКХ на этот раз обошла по количеству обращений здравоохранение и следуют за дорогами. Далее идут вопросы здравоохранения, образования и соцзащиты.

Что касается географии, то Топ-5 районов края по количеству обращений выглядит следующим образом: Владивосток – 1741; Находка – 182; Уссурийск – 152; Артем – 103; Лесозаводск – 97. Изменился только пятый пункт, в марте на месте Лесозаводска был Хорольский район.

В апреле региональные и муниципальные власти совместно с ЦУР решали самые разные задачи: содействие в уборке мусора в нескольких населенных пунктах края, возвращение слишком рано отключенного отопления, помощь с ремонтом крыльца детского сада и срочной записью к врачам, а также содействие в освобождении проезда к дачному участку.

Хорошим примером эффективного взаимодействия властей и ЦУР была оперативная помощь с ремонтом крыльца детского сада №15 по улице Гульбиновича во Владивостоке. Женщина, чьи дети ходят в этот детский сад, рассказала в соцсетях о том, что крыльцо в ужасном состоянии и требует срочного ремонта. ЦУР совместно с Правительством Приморского края зафиксировали обращение и направили его в администрацию города. В течение двух дней проблему решили.

Еще одно быстрое решение было принято по обращению женщины из поселка Липовцы Октябрьского района, где несмотря на низкие температуры закончился отопительный сезон. После внепланового совещания с компанией «Примтеплоэнерго» отопление было восстановлено.

Обращения в сфере ЖКХ чаще всего были связаны с вывозом мусора, отсутствием горячего водоснабжения и работой управляющих компаний. Так в доме №8 по улице Баляева после обращения жильцов в социальные сети был расчищен и высушен подвал, откуда более месяца исходил зловонный запах, но УК не решала проблему.

Также апрельские обращения и жалобы приморцев касались расчистки территорий от веток и поваленных деревьев и вопросов социальной защиты.

Напомним, Центр Управления Регионом Приморского края был создан в ноябре 2020 года. ЦУР – это координационный центр, в который поступают и оперативно обрабатываются запросы приморцев по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Главные задачи центра – улучшить взаимодействие органов власти с гражданами и обеспечить быстрое реагирование на обращения, которые отслеживает система «Инцидент-менеджмент» в пяти популярных социальных сетях.