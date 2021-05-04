«Схватили воров»: жители Владивостока голыми руками поймали карманников и устроили самосуд в автобусе

На снимке оба карманника, которых задержали в автобусе. Фото: принтскрин видео.

Занятное видео появилось на просторах приморских групп в соцсети. Автор снимает двух мужчин в салоне общественного транспорта. Пока «режиссер» наводит камеру на одного приморца, на заднем фоне слышны шум и крики. Там еще одного мужчину (как позже выяснится - напарника первого) окружили пассажиры. Оказалось, герои видео – карманники, которых поймали с поличным прямо на месте преступления – в автобусе №4.

- Вот, два красавца сегодня залезли в сумку к женщине в маршруте номер 4. Заметив, что какой-то движняк левый с остановки Молодежная до Столетия, скинули кошелек, когда их начали бить в автобусе, - пишет автор поста.

На сообщение уже отреагировали десятки приморцев. «Схватили воров», «мужик красавчик», «молодцы неравнодушные люди» - пишут пользователи сети под постом в интернете.

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