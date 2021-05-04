Норковая шуба и сумочка. «Любовь» к женским штучкам довела иностранца до суда в Приморье

«Богатства» мужчина вынес из припаркованной машины Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Фрунзенский районный суд рассмотрел уголовное дело, которое было возбуждено в отношении иностранного гражданина. Следствие обвинило его в краже с причинением значительного ущерба. Как оказалось, случилось все с феврале 2021 года. Тогда обвиняемый находился на территории России незаконно. Мужчина нуждался в деньгах, поэтому решился на преступление. Он увидел во дворе дома припаркованную машину и вынес из салона авто женскую норковую шубу, женскую сумочку и телефон.

- Своими действиями потерпевшей причинен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. После совершения преступления злоумышленник с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

В ведомстве уточнили, что личность злоумышленника удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения и оперативной работе полиции. В итоге дело направили в суд. Решение представителя Фемиды – виновен.

По приговору суда иностранцу назначили наказание - 1 год лишения свободы в колонии-поселения. Гражданский иск мужчина погасил в полном объеме. Стоит отметить, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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