Открылся еще один пункт вакцинации против коронавируса во Владивостоке

Около 40 тысяч жителей Владивостока уже вакцинировались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье активно проходит прививочная компания от коронавируса. По данным на 4 мая, всего вакцинировались около 40 тысяч жителей Владивостока. Чтобы цифра неуклонно росла, в регионе продолжают открывать новые прививочные пункты. Так, во Владивостоке появилось еще одно место, где желающие могут пройти вакцинацию - поликлиника на базе городской больницы № 3 (бывшая поликлиника №10), которая расположена по адресу: ул. Первая, 4

- Кроме того, одна точка вакцинации поменяла адрес – вместо Сахалинской, 58 сейчас это Черемуховая, 32 (речь идет о поликлинике № 6), - сообщают в пресс-службе администрации Владивостока.

В сухом остатке на сегодняшний день во Владивостоке работает 17 прививочных пунктов, в которых горожане могут вакцинироваться от коронавируса. Для этого нужно лишь желание, паспорт СНИЛС и полис. Записаться на прививку можно тремя способами: через регистратуру пункта вакцинации, по телефону и на сайте «Госуслуги».

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

– Океанский проспект, 35, поликлиника № 1;

– ул. Котельникова, 10, поликлиника № 1;

– ул. Луговая, 55, поликлиника № 3;

– ул. Давыдова, 3, поликлиника № 4;

– ул. Воропаева, 5, поликлиника № 4;

– ул. Черемуховая, 32, поликлиника № 6;

– ул. Борисенко, 29, поликлиника № 6;

– ул. Горшкова, 3, поликлиника № 9;

– ул. Гамарника, 21, поликлиника № 9;

– ул. Интернациональная, 56, поликлиника краевой клинической больницы № 2;

– ул. 2-я Круговая, 10, клиническая больница «РЖД-Медицина»;

– ул. Кирова, 95, медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук;

– ул. Гоголя, 41, АНО Региональный медицинский центр «Лотос»;

– пос. Трудовое, улица Энгельса, 7, больница № 3;

– ул. Октябрьская, 10, медико-санитарная часть Министерства внутренних дел РФ по Приморскому краю (для прикрепленных на медобслуживание граждан);

- ул. Первая, 4.