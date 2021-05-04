Из-за вора со стажем бизнесмен из Владивостока лишился табака и денег

Подозреваемый уже взят под стражу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Бизнесмен из Владивостока обратился в отделение полиции с заявлением о том, что неизвестный обокрал его, обчистив павильон с его табачной продукцией. Чтобы установить обстоятельства произошедшего, на место выезжала следственно-оперативная группа. К счастью, на территории рынка, где расположен табачный магазин, установлены камеры видеонаблюдения.

В объектив камеры и попал мужчина в темной одежде. По кадрам видно, как он проникает в помещение через окно и выносит оттуда деньги и табачную продукцию. Ущерб индивидуальный предприниматель оценил в 280 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд уже избрал для него меру пресечения – заключение под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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