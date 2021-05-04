Взятка в 30 тысяч, штраф - полмиллиона. Удивительный урок математики преподала прокуратура бизнесмену из Артема

Размер штрафа в 16 раз превысил сумму недовзятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в Артеме. Там в феврале 2021 года генеральный директор компании, чтобы не отвечать за административное правонарушение за незаконную реализацию алкогольной продукции, пытался откупить от полиции. Цена сделки – 30 тысяч рублей. За эту сумму мужчина хотел, чтобы правоохранитель закрыл глаза на его «ошибку». Так как он являлся юридическим лицом, то за такое правонарушение он бы понес существенный материальный ущерб. Более того, саму алкогольную продукцию могли конфисковать. Но договор так и не был закреплен, так как все действия гендиректора были пресечены.

- Прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), - сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве отмечают, что мировой судья признал юридическое лицо виновным и резюмировал наказанием в размере 500 тысяч рублей.

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