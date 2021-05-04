«Малолетние ауешники»: толпа подростков громит машину, снимая все на телефон, в Приморье

Видео уже набрало почти 50 тысяч просмотров. Фото: принтскрин видео.

Занятное видео появилось на просторах интернета. В центре внимания поселок Новошахтинский. Героем нашумевшего видео стала группа подростков, которая посчитала забавным разбить чужую машину под покровом ночи и снять все происходящее на камеру мобильного.

- Что творит нынешняя молодежь в поселке Новошахтинскии , - пишет автор поста.

Видео уже набрало около 50 тысяч просмотров. Судя по кадрам, явными участниками «избиения» стали 6 парней, не считая автора кино. Их точный возраст пока неизвестен, однако, скорее всего, возраста совершеннолетия никто из них не достиг.

«Малолетние ауешники», «ждем извинений с соплями в инсте», «сами себе статью сняли» - пишут пользователи сети.

«Комсомолка» обратилась в полицию за комментарием нам счет случившегося.

- Сотрудники МО МВД России по Михайловскому району проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и личности подростков, причастных к инциденту, - резюмировали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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