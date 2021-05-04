«Догнали и избили»: группа сельских мужчин после алкотусовки попала под уголовную статью в Приморье

Сейчас решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Случилось все 1 мая в селе Романовка недалеко от дома по улице Ленинская. Там группа мужчин после ссоры избила руками и ногами 31-летнего приморца, причинив ему тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело и началось расследование.

- По подозрению в совершении преступления задержаны трое местных жителей. Они признались, что после распития спиртных напитках в развлекательном заведении, на улице возле заведения у них возник конфликт с мужчиной. Мужчина сделал попытку скрыться, но они догнали его и избили руками и ногами, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Следователи уже изъяли записи с камер видеонаблюдения. На них хорошо видны фрагменты избиения. Разбирательство продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех трех подозреваемых.

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