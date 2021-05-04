Раздача георгиевских ленточек во Владивостоке: где и когда можно получить символ памяти

Фото: Анастасия Котлярова/администрация Владивостока

Во вторник, 4 мая, во Владивостоке стартовала уже традиционная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры Молодежного ресурсного центра бесплатно раздадут всем желающим 10 тысяч символов памяти. Как сообщают в пресс-службе администрации дальневосточной столицы, дарение ленточек будет проходить в городе ежедневно с 12:00 до 16:00. Получить их можно в крупных торговых центрах:

Clever House (ул. Семеновская, 12)

«Дружба» (ул. Русская, 2)

«Черемушки» (ул. Черемуховая, 15)

«Калина Молл» (ул. Калинина, 8)

- Волонтеры МРЦ не только дарят горожанам георгиевские ленточки, но и рассказывают о том, как правильно нужно их носить. Предпочтительнее прикреплять ленту на лацкане пиджака или повязывать на одежде в области сердца. Таким образом мы показываем, что память о героях навсегда остается в наших сердцах, - отмечают в управлении по делам молодежи и связям с общественностью.

В мэрии говорят, что акция раздачи ленточек продлится вплоть до 8 мая, поэтому всех желающих ждут по указанным адресам.

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