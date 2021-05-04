Валит дым на Калинина. Пожар вспыхнул в магазине во Владивостоке

Пожар случился ранним утром 4 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Четвертого мая ранним утром на пульт пожарной охраны поступило тревожное сообщение о возгорании на улице Калинина во Владивостоке. Очевидцы сообщили о том, что из торгового павильона валит дым. Уже спустя несколько минут на указанном адресе были пожарные подразделения. Сотрудники ведомства начали с разведки, чтобы установить источник дыма. Как оказалось, горят в торговом павильоне внутренняя обшивка и предметы мебели.

- В 6.35 пожар был локализован, а в 8.03 - ликвидирован. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В «чрезвычайном» ведомстве отметили, что в тушении пожара принимали участие девять сотрудников МЧС и две единицы техники. Такими силами и удалось справиться с языкам пламени. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14