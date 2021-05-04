Один влетел в столб, другой в авто на встречке. ДТП сковали движение во Владивостоке

Лобовое столкновение на трассе во Владивостоке. Фото: Юлиана Виноградова.

Две подряд аварии произошло вечером 4 мая в столице Приморского края. В районе Патрокла дорогу не поделили два авто, а на Катерной водитель не справился с управлением и врезался в столб. Движение на аварийных участках оказалось затруднено.

Как отмечают очевидцы, при выезде с объездной трассы на Патрокл водитель Toyota Camry, судя по всему, взял слишком большой радиус и оказался на встречной полосе, где в это время ехал Mitsubishi Outlander. Водитель кроссовера не успел среагировать на неожиданное появление оппонента, столкновения избежать не удалось.

По словам очевидцев, еще одна авария случилась на Катерной. Suzuki Swift врезался в столб. У машина оказалась разбита вся передняя часть, для освобождения проезжей части понадобится эвакуатор. Данные о пострадавших выясняются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14