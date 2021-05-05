Приморец поправил материальное положение, захаживая к соседке

Соседские посиделки закончились неожиданно в Приморье. Фото: Иван ВИСЛОВ

Соседские посиделки в Артеме закончились уголовным делом, когда хозяйка квартиры не досчиталась крупной суммы на банковской карте. Как оказалось, потеря произошла не сразу. Пострадавшую на протяжении месяца умело обрабатывал 21-летний сосед.

Доверчивость горожанки и безграничная наглость ее соседа грозит серьезным и длительным разбирательством с полицией. Как выяснили специалисты, молодой человек зашел в гости к соседке и попросил одолжить телефон. Увидев смс-уведомление от банка, ушлый парень смекнул, что на счету приличная сумма денег. Молодой человек воспользовался ситуацией и перевел 8000 себе.

Однако на этом история не закончилась. Желая вычерпать весь лимит, сосед продолжал похождения, каждый раз проделывая хитрость с телефоном. В итоге общая сумма переводов составила 250 000 рублей. На похищенные деньги мошенник купил сотовый телефон, планшет, наручные часы и фурнитуру.

Установить личность подозреваемого удалось сотрудникам уголовного розыска. В отделе полиции парень сознался в содеянном. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Подозреваемого выпустили под подписку о невыезде. В худшем случае парню грозит до 6 лет лишения свободы.