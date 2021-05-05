Беззаботное детство и благоустроенный район

Восемь новых детских площадок вскоре появится в приморской столице. Фото: Андрей АБРАМОВ.

В 2021 году по программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» планируется благоустроить сразу 45 дворов. Проект, известный и полюбившийся многим приморцам, уже стартовал, строители приступили к активной работе по 15 адресам.

Программа «1000 дворов» уже стала доброй традицией во Владивостоке. За все время ее существования в городе комплексно отремонтировали 547 объектов в жилых массивах. Горожане активно участвуют в проекте, благодаря которому можно сделать жизнь в крае более современной и комфортной. Только за прошлый год в администрацию Владивостока поступило больше 600 заявок от местных жителей с предложениями по благоустройству.

В этом году новый вид в столице Приморского края получат 45 дворов. По 33 адресам планируется заасфальтировать придомовые территории, в 8 дворах специалисты построят новые детские площадки, а еще в 4 появятся спортплощадки.

Сейчас подрядчики приступили к укладке асфальта на Иртышской, 42, Калинина, 279а, Рылеева, 8, проспекте 100-летия Владивостока, 159б, Гамарника, 22, Калинина, 57, Сафонова, 6 и Борисенко, 104 и других адресах. А на Шошина, 17а, местные жители проголосовали за обустройство новой детской площадки.

Специалисты управления содержания жилого фонда администрации Владивостока поделились, что в мае уже начался прием заявок на следующий год. Комплексный ремонт проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».