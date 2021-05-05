Житель Алтая получил налог на элитную машину-двойника в Приморье

Мужчина был крайне удивлен, узнав, что "владеет" элитным внедорожником. Фото: Рамиль Галиев

Весьма необычная история произошла с жителем Алтайского края, который узнал, что на него записана элитная иномарка. Мужчина обратился в полицию с просьбой разобраться с мошенниками из Приморья, которые зарегистрировали на него чужой автомобиль. Автолюбитель получил уведомление из налоговой службы об уплате налога на внедорожник, к которому он не имеет никакого отношения.

В налоговом уведомлении значилось, что житель Алтайского села владеет Infiniti QX56, стоимостью около двух миллионов рублей. Позже из МВД родного региона он получил ответ о том, что данная машина является «двойником» его отечественной малолитражки, которая полностью совпадает по госномеру.

Шокированный таким известием мужчина отправил письмо в местную налоговую с просьбой снять с него задолженность за чужое авто. Из ведомства поступил ответ, что для разбирательства клиенту необходимо обратиться в ГИБДД Приморья, ведь машина зарегистрирована именно там.

Озадаченный автомобилист обратился в другой регион с просьбой снять с учета Infiniti QX56 и передать данные об этом в налоговую службу Алтайского края. Также мужчина попросил указать, что автомобиль ему не принадлежит и учет иномарки на его имя является ошибкой.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту обращения пострадавшего от действий автомобильных мошенников. Устанавливается местонахождение «двойника» и его владельца.

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