Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года во Владивостоке: концерты, военные парады и «Бессмертный полк» в режиме онлайн

Во Владивостоке на День Победы 9 мая 2021 года запланированы концерты, памятные акции и красочный салют. Фото: Сергей ТАРАСОВ

В Приморском крае и Владивостоке в этом году подготовлена масштабная программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года. Даже несмотря на тот факт, что шествие «Бессмертного полка» перенесено в онлайн режим, во Владивостоке на центральных улицах можно будет посмотреть Парад Победы, побывать в скверах, где будут чествовать ветеранов и устраивать театрализованные представления, потанцевать на набережной и послушать группу "Мираж".

Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края. Многие их них развернутся в преддверии знаменательной даты. Уже сейчас проходит традиционная акция «Георгиевская ленточка». 500 волонтеров в общественных местах раздают желающим символ Победы. Всего же планируется раздать 5 тысяч георгиевских лент жителям края.

7 мая в Приморской краевой филармонии в 18:30 пройдет концерт «Была Весна – Весна Победы!». В концерте будут исполнены «Праздничная увертюра» Д. Шостаковича, увертюра «1812 год» П. Чайковского, запечатлевшая один из наиболее драматичных и одновременно славных эпизодов истории России - Отечественную войну 1812 г., по сути своей произведение прославляющее победу русского оружия. Прозвучат песни военных лет – наша живая память о трудных военных годах, многие эти песни любят и знают наизусть.

Приморская картинная галерея 8 мая приглашает на концерт артистов Шаляпинского клуба «Жди меня, и я вернусь…». На концерте прозвучат песни военных и послевоенных лет, а также классические произведения.

На сцене Приморского краевого драматического театра Молодежи 8 мая в 18:30 покажут спектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Спектакль, действие которого происходит накануне Великой отечественной войны, рассказывает об учениках 9-го «Б» класса, об их взрослении и становлении личности, о дружбе, любви и первом серьезном нравственном выборе.

Парад Победы - ключевое мероприятие, которое пройдет 9 мая, начнется в 10:00. Во Владивостоке задействуют 61 единицу военной техники. В составе механизированной колонны по улице Светланской пройдут зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», современные бронетранспортёры БТР-82А буксируемые гаубицы, бронеавтомобили «Тигр», машины технического обеспечения. Кроме того, зрителям впервые покажут современную боевую машину пехоты БМП-3. 40 таких машин начале апреля поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота.

В этом году из-за действующих ограничений шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн режиме. Все желающие смогут присоединиться к нему, зарегистрировавшись на официальном сайте проекта и заполнив специальную анкету. Нужно сообщить фамилию, имя и отчество своего героя, дату рождения, степень родства, а также годы участия в Великой отечественной войне. Кроме того, нужно загрузить фотографию. Формат проекта позволит почтить память ветеранов не выходя из дома и не создавая угроз их жизни и здоровью. Трансляции онлайн-шествий пройдут в каждом субъекте Российской Федерации с 12:00 по местному времени на официальном сайте шествия – 2021.polkrf.ru.

Помимо Парада Победы и шествия «Бессмертного полка», 9 мая в Приморье запланировано немало других активностей. Большая часть из них развернется во Владивостоке. Так на набережной Спортивной гавани создадут культурную реконструкцию городской атмосферы 9 мая 1945 года. Мероприятие начнётся с голоса Левитана, после чего можно будет потанцевать под узнаваемую музыку в исполнении военного оркестра штаба Тихоокеанского флота. Оркестр исполнит «РиоРиту», пожалуй, самую узнаваемую мелодию того времени. Создавать настроение будут сами жители края, возле фонтана будут организованы фотозоны в ретро стиле, а детям подарят тысячу сиреневых шаров. Гостей мероприятия призывают максимально погрузиться в атмосферу праздника и подобрать соответствующий наряд - платья с цветочками, воротничок, шляпку. Но, как отмечают организаторы, даже повседневная одежда подойдет для праздника.

Еще одно крупное мероприятие состоится 9 мая во Владивостоке на водной станции ТОФ совместно с правительством Приморского края. На акции «Все для Победы» горожане могут проявить себя, сдав нормы ГТО образца 1943 года.

Во Владивостоке в кампусе ДВФУ разобьют сад памяти. Это будет уже второй подобный сад в Городе воинской Славы. Здесь студенты ДВФУ вместе с сотрудниками и подведомственными учреждениями Министерства лесного хозяйства Приморского края высадят порядка 1000 саженцев хвойных пород.

Кульминацией праздника станет концерт на набережной Спортивной гавани под названием «Славе не меркнуть!». Он начнется в 20:00, а хэдлайнером станет группа «Мираж», которая выйдет на сцену в 21:00. А завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком, первый залп будет дан в 22:00.