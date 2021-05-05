Вылетел на тротуар и снес знак. Серьезное ДТП заблокировало движение в центре Владивостока

ДТП случилось в центре Владивостока. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Авария с участием двух авто стала причиной затрудненного движения в центре Приморской столицы в среду, 5 мая. ДТП спровоцировал водитель малолитражки, решивший проскочить на дорогу с односторонним движением.

Два автомобиля столкнулись в районе дома №9 на Океанском проспекте. Как сообщает аварийный комиссар, водитель Toyota Prius двигался со стороны площади в направлении «Изумруда» по левой полосе. Владелец Honda Fit спускался с Уборевича, намереваясь повернуть на дорогу налево, на Адмирала Фокина.

Движение на аварийном участке затруднено. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Водитель Prius не успел среагировать на резвый маневр оппонента. От удара Toyota вылетела на тротуар, протаранив дорожный знак. К счастью, в этот момент на оживленной пешеходной дорожке не оказалось людей.

Теперь во всех подробностях аварии предстоит разбираться специалистам.