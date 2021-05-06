Как будет работать общественный транспорт на 9 мая 2021 года во Владивостоке: основные маршруты рекомендовано продлить до 23.30

Популярные маршруты в праздник Победы задержатся на линии дольше привычного времени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Схема движения городского транспорта во Владивостоке временно изменится в связи с мероприятиями на День Победы. Рассказываем, как будет работать общественный транспорт на 9 мая 2021 во Владивостоке.

Основные изменения связаны с тем, что с 7:00 до 18:00 часть Светланской улицы станет пешеходной. Все автобусы с Луговой, на «Авангарде» будут поворачивать направо и двигаться в центр по Пушкинской. На остановке «ДВГТУ» транспорт будет разворачиваться следовать в обратном направлении.

Автобусы, следующие от «Маяка», будут разворачиваться на Посьетской и двигаться обратно по улице Бестужева. Автобусы, идущие от Первой и Второй Речки в сторону центра города и ж/д вокзала будут доезжать лишь до Семеновской площади, и обратный маршрут их пройдет по Океанскому проспекту.

Кроме того, автобусным компаниям администрация Владивостока порекомендовала продлить свою работу 9 мая до 23.30, чтобы горожане после салюта без проблем могли добраться до дома.

Расписание и остановки трамваев и троллейбусов не изменится, зато работу фуникулера традиционно для дней массовых гуляний продлят на три часа – до 23:00.