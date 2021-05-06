«Охранники пытались их завести». Разгуливающие по Шепеткова мужчины в пижамах и покрывалах, удивили очевидцев

Мужчины разгуливали по дороге. Фото: принтскрин видео.

«Достучаться до небес – 2» – комментируют пользователи сети, сравнивая видео с весьма необычным вечерним променадом во Владивостоке с кадрами известного фильма. Двое мужчины, одетых в пижамы и завернутых в покрывала, попали в прицел камеры очевидца, проезжающего по улице Шепеткова. Именно здесь неподалеку находится краевая психиатрическая больница, из которой, вероятнее всего, и отлучились пациенты.

– Сбежали с Шепеткова ,14. Охранники пытались завести их обратно, но безуспешно, – поделился в интернете один из проезжающих мимо автолюбителей.

Стоит отметить, что мужчины вели себя довольно спокойно. Если бы не одежда, никто бы и не обратил внимания на «беглецов».

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