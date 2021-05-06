Перекрытие дорог на 9 мая 2021 года во Владивостоке: в центр на машине нельзя будет с 6 утра до 6 вечера

Перекрывать дороги 9 мая 2021 года во Владивостоке начнут уже ранним утром. Такие меры необходимы для проведения Парада Победы с участием порядка 1,5 тысяч военнослужащих и более полусотни единиц боевой техники. Ограничения распространяются не только на Светланскую, но и на прилегающие к ней улицы. Рассказываем, как именно будут действовать ограничения на проезд и парковку транспорта.

Во время подготовки и самого Парада с 7:00 до 18:00 будут перекрыты:

- Корабельная Набережная;

- Светланский переулок (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);

- Алеутская (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

- Светланская (от Светланской, 73 до пересечения с Алеутской);

- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

- Океанский проспект (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

- Лазо (от пересечения с Суханова до пересечения со Светланской);

- Батарейная (от пересечения с Западной до Батарейной, 2);

- Верхнепортовая (от Верхнепортовой, 2 до Верхнепортовой, 30);

- 1-я Морская (от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской);

- Петра Великого (от пересечения с Почтовым переулком до пересечения со Светланской);

- Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Кроме того, раньше ограничат и восстановят движение — с 6:00 до 16:00:

- на Корабельной Набережной (от Океанского проспекта, 1, до Светланской, 73);

- в Светланском переулке (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской).

То есть попасть на Эгершельд и выехать с него можно будет только по Тигровой и Набережной, соответственно. Выбор маршрутов в центр города и из него также сильно ограничен: Пограничная, Семеновская, Батарейная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

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