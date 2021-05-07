В чем сила, брат? Во Владивостоке появилось место, где можно сделать фото с легендарным Данилой Багровым

Информация о новом граффити появилась в сети. Фото: instagram/travelglobal_125

На одном из гаражей в районе Трудовой площади во Владивостоке появилось граффити с героем культового фильма «Брат» и «Брат-2» Данилой Багровым. Разумеется, вместе с изображением самого персонажа автор оставил место и для легендарной фразы, которую актер Сергей Бодров-младший произносит в роли Багрова: «В чем сила, брат?»

Появление граффити в дальневосточной столице вызвало бурный резонанс среди приморцев. Жителей Владивостока хотели узнать, где именно расположен этот гараж, чтобы сделать на фоне героя кино памятное фото.

В целом на изображение кумира конца 90-х начала нулевых пользователи сети отреагировали положительно. Приморцы надеются на то, что не найдутся «умники», которые захотят испортить граффити своей подписью или прочими глупостями.

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