«Привет, я Диана»: житель Уссурийска стал жертвой аферистов, поведясь на девушку из конкурса красоты

Мужчина познакомился с девушкой на сайте и повелся на ее уловки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дежурную часть отдела полиции обратился 37-летний житель Уссурийска. Он рассказала оперативникам о том, что попался на уловки мошенника. Началось все со знакомства на интернет-сайте. Там он встретил девушку по имени Диана. По-крайней мере, она именно так представилась. Между ними завязалась переписки, во время которой дама попросила приморца поддержать ее голосом в онлайн-конкурсе красоты федерального уровня, в котором она принимает участие. Так на мобильный мужчины пришла ссылка для голосования. Диана сразу предупредила нового знакомого о том, что программа берет за голос символическую плату в размере 50 рублей. Но на что только не пойдешь, чтобы завоевать внимание красавицы.

- Пройдя по ссылке, потерпевший выбрал из списка участницу и ввел реквизиты своей банковской карты, в том числе CVV-код. После ввода всех данных с карты заявителя списались денежные средства в сумме 10 000 рублей, вместо заявленных символичных 50 рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Сразу после снятия денежных средств «участница конкурса красоты» общение прекратила, тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники ведомства в очередной раз призывают горожан быть бдительными и более сознательными. Особенно в интернете.

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