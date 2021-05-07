Ретро-поезд прокатил ветеранов железной дороги по столице Приморья

Так выглядит ретро-поезд. Фото: Правительство Приморского края

По традиции в преддверии 9 мая во Владивостоке ветеранов Дальневосточной железной дороги прокатили на ретро-поезде «Победа». Торжественное мероприятие состоялось седьмого мая. Как сообщают в пресс-службе правительства Приморья, поезд следовал от Луговой до ж/д вокзала. В рамках акции рядом с мемориалом «Паровоз» прошел митинг. В нем приняли участие не только работники железной дороги, но и ветераны этой отрасли.

- Тема Великой Отечественной войны близка каждому патриоту нашей Родины. Я неоднократно читал воспоминания железнодорожников, в том числе ребят, которые только приступили к работе, трудившихся в это непростое время. Знакомство с этими материалами давно расставило все на свои места. Да, армия может быть боеспособной день, два, три – столько, сколько нужно, но только в том случае, если есть те, кто ее поддерживает. Закончатся продукты, боеприпасы и делать будет нечего. Только сидеть, курить и ждать поставок. Поэтому значение железной дороги было столь велико в военные годы. Велико оно и в наши дни, – заявил Константин Шестаков, заместитель председателя правительства Приморья.

Чиновник обратил внимание на то, что во время войны работники железной дороги не только поставляли оружия и боеприпасы солдатам, но и чинили пути сообщения. Разумеется, все это с риском для жизни. Как мы все знаем, кого-то военное время не пощадило, а кто-то вернулся с ранениями.

- Это был тяжелый, изматывающий, ежедневный и круглосуточный труд. За поездами велась постоянная охота. Те же летчики-фашисты истребляли наш народ. Многие помощники машинистов, ребята 17 лет, имели уже по два-три ранения, но все равно продолжали делать все возможное для фронта, для Победы, в которую верили и которую очень ждали. От себя, своей семьи, Правительства Приморского края я искренне хочу выразить огромную благодарность всем железнодорожникам, благодаря которым мы живем сегодня, за наше мирное небо над головой. Желаю, чтобы ваши дети были вашей гордостью. Чтобы никто и никогда не забывал о вашем подвиге. Хочется верить, что в нашей стране никогда не будет больше военных действий, – резюмировал Константин Шестаков.

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