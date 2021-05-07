Учитель на пикапе. Во Владивостоке водитель решил наказать оппонента, вытолкнув его на «встрчечку»

Учитель решил преподать урок на дороге. Фото: принтскрин видео.

Весьма серьезное нарушение правил дорожного движения во Владивостоке попало на видеорегистратор местного жителя. Автомобилист стал свидетелем дорожной разборки, которая едва не привела к серьезному ДТП. О том, как разворачивалась ситуация на оживленном участке трассы, очевидец поведал корреспонденту «КП-Владивосток».

История развернулась на Народном проспекте, утром 6 мая.

– Я стал свидетелем, как водитель коричневого пикапа гос.номер Р862ОН 125rus, выезжал с улицы Военное шоссе на Народный проспект, поворачивая налево, через двойную сплошную полосу разметки, проигнорировал знак ПДД 4.1.2. «Движение направо». Далее он поехал за синей Toyota, водитель которой его не пропустил. В районе Народного проспекта, 4а, водитель пикапа не выполнил требования при перестроении, не показал поворотник, обогнав ту самую машину, – поделился очевидец.

Пикап несколько раз догонял синюю Toyota. Фото: предоставлено очевидцем.

Однако на этом история не закончилось. Видимо, просто обогнать несговорчивого водителя нарушителю показалось мало. Принципиальный тип подрезал авто так, что оппонент оказался на встречной полосе. По счастливой случайности в этот момент никто не ехал со стороны 3-ей Рабочей. Лишь после этого, посчитав, что миссия выполнена, пикап, как ни в чем не бывало поехал, снова проигнорировав двойную сплошную.

Как считает очевидец, за подобное поведение на дороге нужно наказывать, и строго. Владелец довольно габаритного авто несколько раз грубо нарушил правила движения на коротком отрезке, создавая опасность для других участников. Именно поэтому свидетель придал историю огласке, надеясь, что лихачем займется ГИБДД.

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