«Кто им дал право так себя вести?»: вопиющий случай произошел в такси в Приморье

одитель сказал, что родители пьяные, а ребенок и вовсе ненормальный. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье поездка в такси обернулась скандалом. О случившемся казусе в социальных сетях рассказала девушка, ставшая жертвой ситуации. Водитель в грубой форме отказал пассажирам, среди которых был ребенок с «особенностями».

История развернулась в Большом Камне. Семья из трех человек возвращалась из гостей, где они отмечали день рождения. Чтобы добраться до дома, девушка вызвала такси. К ним подъехал автомобиль известной в этом городе таксомоторной компании. Тогда-то и началось все самое неприятное.

- Мы родители особого ребенка, который не может контролировать свои эмоции. Когда водитель увидел, что ребенок ведется себя чересчур эмоционально, то сказал нам: «Угомоните своего ребенка, иначе я вас не повезу!», - рассказала девушка.

Когда пассажирка все же попыталась объясниться с мужчиной, рассказав об особенностях малыша, в ее сторону посыпались обвинения. Водитель сказал, что родители пьяные, а ребенок и вовсе ненормальный.

- Это как вообще понимать? Такси – это услуга, за которую я плачу деньги. Кто им дал право так себя вести? И выбирать, кого везти, а кого нет. Позор руководителям данной фирмы, что там работают такие нелюди, - закончила свой рассказ девушка.

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