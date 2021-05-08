Романтика Второй Речки. Необычный подарок уже два дня ждет на улице жительницу Владивостока

Неизвестный заботливо упаковал презент в праздничную упаковку. Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Пожалуй не найдется ни одного человека, кто не любил бы получать подарки. Однако во Владивостоке исключение все же появилось. Необычный подарок попал в объектив камеры мобильного телефона и стал предметом для обсуждения в социальных сетях.

Уже второй день в районе Второй Речки возле одного из домов припаркован «сюрприз», перемотанный красной лентой. Счастливый владелец автомобиля «распаковывать» подарок не торопится. Так, на крыше авто марки Daihatsu Terios Kid красуется огромный бант. Соседи и просто прохожие предположили, что такой необычный презент мог преподнести своей возлюбленной какой-то мужчина.

Фото: instagram.com/vtoryak.vdk.

Больше всего очевидцев удивил тот факт, что машина стоит на одном месте и все также с украшением уже несколько дней. То есть, новый владелец мини-джипа не торопится снимать «обертку» с подарка. Почему – в комментариях посыпалась масса предположений.

- Видимо, этот авто даром не нужен.

- Моя жена тоже бы такой подарок выкинула.

- «Тэриус Кид» - это не подарок... Это наказание.

Однако нашлись и те, кому сюрприз пришелся по душе.

- Разумеется, романтично. Большинство ничего не делает для своих любимых. Да не из салона, но зато от души, - прокомментировала пост в социальных сетях одна из жительниц Владивостока.

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