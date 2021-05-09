Детки с автоматами. В центре Владивостока открыли полосу препятствий с фашистами

Вооруженные дети проходят полосу препятствий. Фото: Анастасия Котлярова

Основные торжества по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке проходят в эти минуты на набережной Спортивной гавани. Не забыли организаторы и про самых маленьких: для детей подготовили полосу препятствий с пулеметными гнездами и фашистами, преодолеть ее нужно с деревянным автоматом в руках. Аттракцион открыт как для школьников, так и для детсадовцев.

Называется эта военно-патриотическая игра «Последний рубеж». Принять участие в проекте могут дети в возрасте от 5 до 12 лет. Состязания представляют собой полосу препятствий, на преодоление которой отводится 30 минут. Вход свободный и без предварительной записи. Игра призвана погрузить ребят в реалии военного времени.

Некоторых детей заранее организовали в команды – прямо в школах и детских садах.

Вооруженные дети проходят полосу препятствий. Фото: Анастасия Котлярова

«Что дают детям такие проекты? Конечно, дети читают книги о войне, смотрят фильмы, слушают рассказы своих бабушек и дедушек. Но когда ребенок сам, пусть и в игровой форме, проходит непростую полосу препятствий, он становится участником тех событий и это заставляет его посмотреть на историю другими глазами, - поделилась мнением об игре главный специалист городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Ольга Безрук».

Площадка работает до 10 мая включительно с 12:00 до 18:00. Продолжительность одной игры – 30 минут.