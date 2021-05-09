Парад Победы во Владивостоке едва не сорвал скачок напряжения

Половина парада во Владивостоке прошла с неработающими микрофонами. Фото: Андрей Михайов

Парад Победы 9 мая 2021 года во Владивостоке подпортил внезапно отключившийся звук. Виной тому оказался скачок напряжения. В результате Командующий ТОФ Сергей Аваканц свою поздравительную речь говорил в неработающий микрофон, а парадные колонны шагали только под звуки оркестра – ведущих, которые объявляли, кто именно проходит перед трибунами, слышно не было.

Как сообщили в мэрии Владивостока, в 9:50 произошел скачок напряжения, из-за которого и отключились микрофоны.

«На время проведения восстановительных работ были задействованы аварийные генераторы. В течение 30-40 минут подача электроснабжения была восстановлена. Сейчас детали уточняются», - прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Звук включился только во время прохождения минометных расчетов механизированной колонны. Далее ведущие смогли рассказать зрителям и про зенитно-ракетные комплексы, и про ретро-автомобили. Кроме того, уже после парада, собравшихся смог поздравить и губернатор края. Уже в работающий микрофон.