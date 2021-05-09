Река Стеклянуха в Приморье утянула внедорожник и микроавтобус

Река Стеклянуха, под мостом. Фото: instagram.com/dpscontrol

Внедорожник и микроавтобус утонули в реке Стеклянухе в Шкотовском районе Приморья. Фото автомобилей опубликовали в паблике Dpscontrol в Инстаграме.

Как именно машины угодили в ловушку, не известно. Сообщается, что микроавтобус был у «Мицубиси Паджеро» на буксире. Некоторые предполагают, что автолюбители приехали на рыбалку и переночевали на природе, но стихия застала их врасплох, ведь «Стеклянуха поднимается за час за полтора».

«Паджерик помню, мы уезжали с реки, а они под мостом стояли на гальке, рыбачили. Неужели река так поднялась?» - удивляется один из подписчиков.

«Ну, как бы, туда соваться после дождя - надо быть идиотом. Дальше третьего переката на подготовленном внедорожнике сложно, в благоприятную погоду, а тут…» - комментируют подписчики.

В паблике сначала появился призыв о помощи: «Живые, ищут, кто вытащит машины. Если есть возможность, помогите!» Чуть позже появилась информация, что машины вытащили, но пока не до конца. «Еще до трассы надо добраться. Со всех сторон вода», - сообщает один из подписчиков.