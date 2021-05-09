Цветы, концерты и салют: как прошел День Победы во Владивостоке

День Победы во Владивостоке. Фото: Анастасия Котлярова

Во Владивостоке очень ярко отметили День Победы. Традиционный парад, чествование ветеранов, вечерний салют – это все обязательная программа. Но администрация города постаралась сделать так чтобы в этот день чувствовался праздник везде, буквально в каждом сквере. Чтобы горожане смогли погулять, отдохнуть и отметить этот главный праздник страны.

Торжественное начало

Праздничные мероприятия начались у памятника «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.». В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие глава Владивостока Олег Гуменюк, моряки Дальневосточного морского пароходства, курсанты Морского государственного университета имени Невельского, ветераны, члены общественных и патриотических организаций.

В годы Великой Отечественной войны Владивосток оказался единственным советским портом, находившимся вне зоны боевых действий, через него шел большой поток грузов для нужд обороны. Торговый флот, так же, как и военный, был на линии огня, снабжая продовольствием и вооружением фронт и тыл. Во время походов моряки Дальневосточного пароходства героически вступали в битву с вражескими военными кораблями и самолетами. В историю Владивостока навсегда вписаны названия судов и имена членов их экипажей, погибших в «огненных рейсах».

Во Владивостоке каждая вторая семья, так или иначе, связана с морем, поэтому память о подвиге моряков здесь чтят с особым почтением. Фото: Анастасия Котлярова

Возложение цветов. Фото: Анастасия Котлярова

С парада – в скверы

Традиционный Парад Победы начался на центральной улице Владивостока в 10:00. В нем приняли участие более 60 единиц военной техники и порядка 1600 человек, в том числе и воспитанники городских патриотических клубов, которые шагали наравне с военнослужащими владивостокского гарнизона.

В этом году «Бессмертный полк» проходил в режиме онлайн, поэтому сразу после парада у многих горожан возник вопрос, где продолжить отмечать День Победы. К счастью, в этом году администрация Владивостока подготовила множество площадок, на которых проходили бесплатные концерты и различные активности для детей и взрослых.

Адмиральский сквер. Фото: Анастасия Котлярова

Песни военных лет, поздравления и улыбки – Адмиральский сквере традиционно принял на себя почетную миссию организовать праздник для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Пообщаться с ветеранами, поздравить их с праздником Победы пришли губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Олег Гуменюк.

Адмиральский сквер. Фото: Анастасия Котлярова

«Сегодня самый главный праздник для нашей страны, - отметил глава Владивостока Олег Гуменюк. - Мы всегда должны помнить, кому мы обязаны мирной спокойной жизнью. И память эта должна заключаться не только в праздниках, но и ежедневной заботе о ветеранах. Я и мои сотрудники регулярно навещаем участников Великой Отечественной войны, помогаем им, поздравляем с юбилеями и другими памятными датами. Отдельную важную работу мы ведем по ремонту и содержанию памятников войны, чтобы наши дети и внуки знали и помнили, какими нечеловеческими усилиями завоевывалась победа».

Сквер Невельского. Фото: Анастасия Котлярова

Акция "Рекорд победы" в сквере Невельского. Фото: Анастасия Котлярова

Чуть дальше по Светланской, в сквере Невельского, тоже проходил праздник. Здесь стартовала всероссийская акция «Рекорд Победы». Участникам предстоят упражнения по отжиманию по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны. Также работают локальные тематические спортивные площадки.

Пушкинский сквер. Фото: Анастасия Котлярова

Неподалеку, в Пушкинском сквере, можно было увидеть историческую реконструкцию. А у памятника Высоцкому в Театральном сквере проходил фестиваль «Приморские струны». То есть практически во всех скверах в центре Владивостока можно было найти занятие по душе и хорошо провести время. Проходили торжества и в других районах города.

Концерты весь день

Но основные мероприятия в этом году развернулись на набережной Спортивной гавани.Для гостей и жителей города здесь работали тематические площадки и фотозоны, с концертными номерами выступили творческие коллективы Приморского края, состоялись показ фильмов военных лет и выставка ретро-автомобилей.

Танцы на набережной Спортивной гавани. Фото: Анастасия Котлярова

Зрелищной частью праздника стала реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года в рамках арт-проекта «Рио-Рита - радость Победы!». Это и тематические экспозиции, и танцы под музыку 30 – 40-х годов в исполнении военного духового оркестра, и многое другое.

"Очень понравилась историческая реконструкция, наряды тех времен, танцы. Актерам и музыкантам удалось воссоздать атмосферу того дня, Дня Победы 9 мая 1945 года", - поделились впечатлениями жители Владивостока. А многие свое одобрение выражали без слов, просто присоединяясь к танцующим парам.

Хедлайнером праздника стала российская музыкальная группа «Мираж». Многие знают ее по песням «Музыка нас связала», «Я больше не прошу», «Наступает ночь» и многим другим. Группа выступила с концертом во время вечерней культурной программы. Солисты также поздравили горожан с Днем Победы.

В финале концерта выступила группа "Мираж". Фото: Анастасия Котлярова

Завершился День Победы красочным фейерверком. Им можно было полюбоваться в пяти точках: на набережной Спортивной гавани, мысе Боброва (ул. Западная, 29а), о. Русский (пос. Подножье, 32), пос. Трудовое (ул. Лермонтова, 81), о. Попова (ул. Бассейновая, 14) и в поселке Береговое (ул. Строительная,5).

Перед торжественными залпами горожан со сцены поздравил глава Владивостока Олег Гуменюк:

"Это памятный и важный день в истории нашей страны. Мы постарались сделать его душевным и теплым для всех. И для уважаемых ветеранов, живущих во Владивостоке, и для молодежи, и даже для детей, которым обязательно нужно рассказывать о великом подвиге их прадедов".