В Приморье уже пять дней ищут глухонемую девушку

Фото: instagram.com/primpoisk25

В Приморье ищут девушку. Ориентировка как всегда появилась на странице «Примпоиска» в Инстаграм.

Диана Устенкова, 2000 года рождения, вышла из дома во Владивостоке еще 5 мая. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Девушка высокого роста, худощавого телосложения, с черными волосами и темными, карими, глазами. Во что была одета пропавшая – не установлено.

Из особых примет - девушка глухонемая.

Волонтеры просят всех, кто может хоть что-то знать о местонахождении девушки, обращаться в полицию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14