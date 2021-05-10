Получить прививку от коронавируса теперь можно в торговых центрах Приморья

10 мая вакцинацию прошли 111 897 жителей Приморья.

Дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 откроют в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Планируется, что теперь привиться можно будет прямо в торговом центре.

По словам заместителя председателя Правительства – министра здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, во время прививочной кампании от гриппа мобильная вакцинация показала высокий уровень заинтересованности. Именно поэтому опыт следовало бы повторить, чтобы работающие слои населению имели возможность получить защиту от COVID-19 без посещения больниц.

- В большинстве пунктов уже сегодня прививку можно получить без предварительной записи. Это стало возможным благодаря увеличению пропускной способности пунктов, более удобному для посетителей режиму работы. Однако наша задача – максимально охватить иммунизацией людей среднего и старшего возраста, поэтому необходимо расширять количество пунктов и развертывать их там, где будет удобно привиться занятым людям, - подчеркнула Анастасия Худченко.

К слову, с 8 мая такой мобильный пункт вакцинации уже заработал в ТЦ «Авиатора», что находится в городе Артем. Для того, чтобы точка открылась, сначала нужно получить необходимые документы на соответствие санитарным эпидемиологическим нормам и требованиям. Еще одно обязательное условие – холодильные установки для хранения и транспортировки вакцины.

По данным пресс-службы ведомства, привиться в праздники можно было в стационарных пунктах. Также специалисты выезжали и на дом к пожилым людям. По данным оперативного штаба на 10 мая, вакцинацию прошли 111 897 человек, из них завершили иммунизацию – 81 400.

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