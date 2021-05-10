«На скорой забрали и куда-то повезли»: депутата ЗС ПК Андрея Ищенко поместили в психиатрическую больницу

Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ.

Скандального депутата Законодательного собрания Приморского края Андрея Ищенко увезли в психиатрическую больницу. Об этом приморец сообщил сам на своей странице в социальных сетях.

Сейчас никаких публикаций, подтверждающих этот факт, на странице Андрея Ищенко в Инстаграм нет. Однако еще вчера он написал следующее:

- Забрали. В психушку. На скорой забрали и куда-то повезли.

Сейчас все эти публикации удалены со страницы пользователя. Из Телеграм-канала «ТОР» стало известно, что в этот момент его сопровождали родственники.

Корреспондент «Комсомольской правды» попытался связаться с Андреем Ищенко, однако ни в Фейсбуке, ни на мобильный телефон он не отвечает.

- Аппарат абонента временно не доступен, - сообщили на том конце провода.

К слову, последние несколько дней у Андрея Ищенко выдались действительно насыщенными на события. Накануне его задержали сотрудники ДПС в селе Черниговка. Полицейские хотели всего лишь проверить документы водителя, на что в ответ получили целое представление – депутат попросил направить для его же спасения вертолеты и связаться с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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