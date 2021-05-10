И так будет с каждым: фридайвера примотали скотчем к столбу на пляже во Владивостоке

Фото: @lol_dol, instagram.com/crazy_vdk.

В одном из популярных пабликов Владивостока появилась фотография висящего вверх ногами фридайвера. Как выяснилось, это всего лишь муляж. Необычная инсталляция возникла здесь как напоминание о том, что может случиться с теми, кто будет мусорить.

Так, необычный «арт-объект» появился в районе бухты Тихая. На железном столбе красуется фигура фридайвера, на котором и маска, и ласты. Вот только висит он вверх ногами, да и вообще примотан скотчем. На груди у «фридайвера» табличка с надписью «ОН БРОСАЛ МУСОР». Конечно, это был всего лишь муляж. Таким необычным способом местные решили сделать бухту немного чище, пригрозив всем, кто решит мусорить на пляже.

Фотографии уже облетели все популярные паблики Владивостока и получили массу восторженных отзывов.

- Жестко, но справедливо! Я бы еще выпущенные кишки изобразил! Кровожадно, скажете? Да! Иначе нельзя!!! Иначе не доходит! – прокомментировал один из местных жителей необычную инсталляцию.

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