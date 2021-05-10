«Произошло чудо»: приморец в День Победы встал с инвалидного кресла и пустился в пляс

Фото: скриншот из видео, instagram.com/chernosliv18.

В Сети появилось забавное видео. Приморец, сидевший в инвалидном кресле, внезапно встал и пустился в пляс.Все это произошло как раз в День Победы, который-то и отмечали на центральной площади поселка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

История случилась в Липовцах – поселок городского типа в Октябрьском районе Приморского края. На камеру мобильного телефона попал интересный инцидент. Казалось бы, обычная картина: мужчина средних лет сидит в инвалидной коляске и наслаждается праздником – Днем Победы. За кадром играет музыка, веселятся и отдыхают другие жители поселка.

В какой-то момент ситуация принимает совсем неожиданный поворот. Мужчина, сидевший в инвалидном кресле, внезапно встал, подтянул трико и пустился в зажигательный танец. Все это местные успели запечатлеть на камеру мобильного телефона.

К слову, почему мужчина оказался в инвалидной коляске, редакции доподлинно неизвестно. В социальных сетях героя ролика сразу же узнали и рассказали, что вместо одной из ног у мужчины протез. Возможно, именно это и является причиной того, что передвигается он на инвалидном кресле.

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