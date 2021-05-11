Кража века: из офиса популярной владивостокской компании вынесли унитаз

Унитаз пропал из офиса по продаже авто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если это не реклама, призванная привлечь внимание к компании, занимающейся продажей авто во Владивостоке, то, пожалуй, одно из самых сомнительных преступлений. Которое, к тому же, попало на видео. Как уверяет автор поста, из офиса фирмы украли унитаз.

История развернулась днем 7 мая на проспекте Красного Знамени в столице Приморья. На видео заметно, как мужчина проникает на территорию и поднимается по лестнице на второй этаж. Спустя какое-то время клиент возвращается уже с унитазом в руках, удаляясь с белым другом восвояси.

«Скоро за раковиной придет, устройте засаду», «Подпольная кличка сантехник», «Менталитет такой – тырить, все, что не прикручено. Думаю, основная причина…..не, ну, а вдруг пригодится», – отмечают в комментариях в сети приморцы.

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