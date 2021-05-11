В школах Владивостока усиляют меры безопасности после трагедии в Казани

Безопасность в школах Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во всех школах Владивостока усилят меры безопасности. Об этом распорядился глава города Олег Гуменюк.

- Решение об усилении мер принято после трагедии в Казани. Всем руководителям школ рекомендовано неукоснительно соблюдать требования безопасности, которые подразумевают запрет на допуск в помещения посторонних лиц. Вход в школу должен предоставляться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, - сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, днем 11 мая неизвестные с оружием ворвались в одну из школ Казани и устроили там стрельбу. Некоторые дети, спасаясь от выстрелов, выпрыгивали в окна третьего этажа. По предварительным данным, погибло не мене девяти человек, однако неофициально эта цифра уже выросла до 13-ти.