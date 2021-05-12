Началось. Владивосток взят в плен у дождливого и холодного циклона

Возьмите с собой зонты, будет мокро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщают на портале «Примпогода», регион оказался во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда местами в крае ожидается небольшой дождь. Дневные температуры воздуха, по данным специалистов, будут варьироваться в пределах +5 +21 градусов. Ветер прогнозируется южный умеренный, а в западной половине – сильный.

Во Владивостоке 12 мая облачно. Начнется непогода в городе с мороси, а ближе к вечеру перейдет в небольшой дождь. Дальневосточную столицу окутает туман. Воздух днем прогреется до +6 +8 градусов. Ветер юго-восточный сильный.

В Уссурийске сегодня переменная облачность и без осадков. По крайне мере, преимущественно. Дневные температуры воздуха в пределах +8 +10 градусов. Ветер южный сильный.

В Находке специалисты также прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без дождей. Днем +7 +9 градусов. Ветер южный умеренный.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14