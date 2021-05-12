Привиться от коронавируса теперь можно в здании правительства Приморья

Получить прививку здесь может любой желающий. Фото: Правительство Приморского края

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открыли в здании правительства Приморья. Он будет работать в будние дни с 9 утра и до 6 часов вечера. Пункт развернула владивостокская поликлиника №1, которая готова привить от ковида не только сотрудников правительства, но и всех желающих. Учитывая расположение здания, многим адрес нового прививочного кабинета придется по нраву. Как отмечают в минздраве, горожанам необходимо иметь при себе лишь паспорт и СНИЛС. Даже записываться предварительно не нужно.

- Для вакцинации используется двухкомпонентный препарат «Гам-КОВИД-Вак». Сегодня мы доставили в пункт 100 доз вакцины, но готовы подвозить требуемый объем в течение дня. На вторую прививку через 21 день каждый человек будет приглашен лично, – прокомментировал и.о. главного врача владивостокской поликлиники №1 Сергей Аириней.

Как сообщают в пресс-службе правительства, в здании, где развернут новый пункт, есть холодильники, в которых можно хранить и транспортировать вакцины.

- Сотрудники правительства Приморья считают вакцинацию необходимой мерой для защиты своих родных и близких, – подчеркнул первый посетитель пункта, министр строительства Приморского края Виталий Блоцкий.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Приморье работают 54 пункта вакцинации от коронавируса, созданные на базе медучреждений, и 26 мобильных пунктов.

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