«Заставлены даже тротуары». Священная молитва в главный мусульманский праздник парализовала движение во Владивостоке

Пробки образовались во всех направлениях. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

13 мая мусульмане отмечают один из главных праздников – Ураза-байрам. В завершении сложного и тяжелого поста в священный месяц Рамадан, верующие собираются у мечети, чтобы помолиться. Во Владивостоке она располагается на улице Шепеткова, сам намаз решено сегодня провести в парке Минного города. Из-за большого количества собравшихся, Ленинский район погрузился в пробки.

Масштабные заторы сковали движение в районе Луговой, Шепеткова, Спиридонова, Баляева и Адмирала Кузнецова. С восходом солнца в парк стали съезжаться мусульмане. Одновременно хлынувший поток автомобилей спровоцировал пробки. Жители Владивостока жалуются, что невозможно не только проехать, но и пройти, часть авто в нарушении правил стоит на тротуаре.

Автомобилисты заняли не только обочину, но и тротуары. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Приморцам еще несколько часов придется потерпеть неудобства. Согласно обычаям, молитва длится полдня. Поблизости дежурят экипажи ДПС.

Движение стараются регулировать полицейские. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Заторы образовались на всех прилегающих улицах. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Что касается сервисов заказа такси, то с этим в приморской столице сегодня тоже проблема. Многие водители сейчас в районе Мингородка, чтобы совершить намаз.

Заказов довольно много, но выполнять их некому. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

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